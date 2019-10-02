В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Итоговый счёт матча — 4:3. Уже к 37-й минуте хозяева забили в ворота австрийского чемпиона три мяча.

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счётом 4:3 в матче Лиги чемпионов

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