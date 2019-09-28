Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ливерпуль» одержал победу в матче АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Брэмолл Лейн»
Каллум Робинсон
Лис Муссе
60′
Джек О'Коннелл
63′
64′
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
70′
Джорджиньо Вейналдум
Оливер Норвуд
Леон Кларк
77′
83′
Адриан Кастильо
87′
Роберто Фирмино
Джеймс Милнер
90′+4′
Садьо Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе "Брэммел Лэйн" в Шеффилде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
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