В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе "Брэммел Лэйн" в Шеффилде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Ливерпуль» одержал победу в матче АПЛ с «Шеффилд Юнайтед»

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