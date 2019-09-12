Два гола Садьо Мане и мяч Мохамеда Салаха принесли "Ливерпулю" волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1. Эта победа стала для "Ливерпуля" пятой подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии. С таким показателем команда Юрген Клоппа единолично лидирует в турнирной таблице.

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» и одержал пять побед из пяти

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