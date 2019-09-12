После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля". Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 15 очков после пяти туров. "Ньюкасл Юнайтед" с четырьмя баллами располагается на 16-м месте.

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