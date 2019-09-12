Футбол
Вести.Ru«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля". Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 15 очков после пяти туров. "Ньюкасл Юнайтед" с четырьмя баллами располагается на 16-м месте.
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Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Нейрохирурги обсуждают возможные шансы на проведение операции — ввиду тяжелого состояния артистки, они опасаются, что операция может вызвать неврологические осложнения, которые не позволят провести лучевую терапию, что является в такой ситуации единственным вариантом лечения.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
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Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.
RT на русском 09:29
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Политика
В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Экономика
Минфин оценил расходы на льготную ипотеку на Дальнем Востоке
Программа льготной ипотеки под 2% для жителей регионов Дальнего Востока потребует от пяти до десяти млрд рублей в 2020 году.
EastRussia вчера в 03:25
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
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Благотворительный фонд Порье поблагодарил Хабиба за пожертвование
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Музыка
Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову
Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.
Ридус 09:09
Политика
В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС вчера в 16:39
Политика
Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря
Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Фигурное катание
Евгения Медведева уступила лишь Рике Кихире
Россиянка стала второй на соревнованиях в канадском Оквилле серии «Челленджер» Autumn Classic International, уступив лишь японке Рике Кихире.
Instanews Media 08:01
Политика
Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских
Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:45
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
РБК 03:58
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 11 сентября в 04:17
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Реал — Леванте 3:2
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Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Политика
Медведев примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда
Визит Медведева состоится по приглашению президента Сербии.
РИА Новости 07:19
Общество
Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы
Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Политика
Зеленский наложил вето на принятый Радой Избирательный кодекс Украины
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс Украины, принятый Верховной радой в июле.
ТАСС 07:47
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Футбол
Гончаренко оценил шансы Сантоса сыграть против «Тамбова»
ProstoProSport 08:40
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07