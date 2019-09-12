Футболисты "Ливерпуля" продолжили победную серию в чемпионате Англии. В пятом туре они на домашнем стадионе обыграли "Ньюкасл" со счетом 3:1 и упрочили свое лидерство в турнире. Гости первыми вышли вперед благодаря голу Йетро Виллемса на 7-й минуте.

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