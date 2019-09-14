Футбол
Вести.Ru«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
Футболисты "Ливерпуля" продолжили победную серию в чемпионате Англии. В пятом туре они на домашнем стадионе обыграли "Ньюкасл" со счетом 3:1 и упрочили свое лидерство в турнире. Гости первыми вышли вперед благодаря голу Йетро Виллемса на 7-й минуте.
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Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.
Дни24 04:10
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК 23:04
Общество
Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
В России самого опытного космонавта Федора Юрчихина отстранили от работы по состоянию здоровья.
Lenta.ru 22:52
Политика
Киев готовит конкретные предложения жителям Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев представит предложения жителям Донбасса, которые скажутся на их жизни.
РЕН ТВ 23:18
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
ФедералПресс 04:55
Футбол
Ибрагимович: «Златан может быть только один»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал клубный ролик, в котором гол шведа повторяет футбольный симулятор FIFA 20.
Бомбардир.ру 04:52
Политика
Бориса Джонсона превратили в Халка
Британское издание The Sun выложило снимок, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изображен в качестве супергероя комиксов Халка.
Lenta.ru 22:19
Космос
Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли
Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM 15:54
Политика
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости 21:18
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU вчера в 01:36
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс 02:54
Политика
ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
Вести.Ru 22:12
Политика
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
МИД Чехии выразил свой решительный протест российскому послу в Праге Александру Змеевскому.
Народные новости вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Экономика
Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
Здоровье
Препарат «Фризиум» будет зарегистрирован в России в ближайшее время
Компания Sanofi, производящая незарегистрированный в России препарат «Фризиум», подаст необходимые для регистрации данного лекарства на территории страны бумаги в течение месяца.
Новые Ведомости вчера в 05:25
Происшествия
В Японии автомобиль такси въехал в группу пешеходов
По меньшей мере семь человек пострадали в центральном японском городе Нагоя в результате наезда такси на группу пешеходов.
ТАСС 19:51
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Шоу-бизнес
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости 22:59
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 18:18
Общество
Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло
Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский 06:43
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить все реабилитационные центры России
В субботу, 14 сентября, стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым изучить российские центры реабилитации, которые не имеют права осуществлять медицинскую деятельность, однако принимают граждан с разными формами зависимости.
Форпост Северо-Запад 15:04