Футбол

Вести.RuВести.Ru«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

Футболисты "Ливерпуля" продолжили победную серию в чемпионате Англии. В пятом туре они на домашнем стадионе обыграли "Ньюкасл" со счетом 3:1 и упрочили свое лидерство в турнире. Гости первыми вышли вперед благодаря голу Йетро Виллемса на 7-й минуте.
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Дубль Мане и гол после передачи пяткой — в обзоре рекордной победы «Ливерпуля»

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Мане первым в истории АПЛ провел 50 домашних матчей за один клуб без единого поражения

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В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости 21:18
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Сертификацию автосервисов предложили ввести в России

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