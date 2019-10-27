Футбол

Вести.RuВести.Ru«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

Ливерпуль — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
В матче десятого тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал волевую победу над лондонским "Тоттенхэмом". Встреча проходила на "Энфилде" в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
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