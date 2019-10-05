Футбол
Газета.RuГол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
|30′
Онийнье Ндиди
Фабиньо
|39′
Садьо Мане
|40′
|46′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
|53′
Чаглар Сёюнджю
|69′
Джонни Эванс
|73′
Деннис Прат
Айосе Перес
Джорджиньо Вейналдум
Джордан Хендерсон
|78′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|78′
|80′
Джеймс Мэддисон
|86′
Джеймс Мэддисон
Хамза Чоудури
|89′
Хамза Чоудури
Мохамед Салах
Адам Лаллана
|90′+2′
Джеймс Милнер
|90′+5′
|52%
|Владение мячом
|48%
|77%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|8
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|6
|13
|Отборы
|14
|9
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Лаллана
27
Ориги
10
Мане
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
17
Перес
25
Ндиди
8
Тилеманс
11
Олбрайтон
9
Варди
20
Чоудури
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
"Ливерпуль" обыграл "Лестер Сити" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.
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«Ливерпуль» вырвал восьмую в сезоне подряд победу, забив гол «Лестеру» на 93-й минуте
Комсомольская правда14:10
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