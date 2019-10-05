Футбол

Газета.RuГазета.RuГол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»

Ливерпуль — Лестер
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
30′
Онийнье Ндиди
Фабиньо
39′
Садьо Мане
40′
46′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
53′
Чаглар Сёюнджю
69′
Джонни Эванс
73′
Деннис Прат
Айосе Перес
Джорджиньо Вейналдум
Джордан Хендерсон
78′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
78′
80′
Джеймс Мэддисон
86′
Джеймс Мэддисон
Хамза Чоудури
89′
Хамза Чоудури
Мохамед Салах
Адам Лаллана
90′+2′
Джеймс Милнер
90′+5′
"Ливерпуль" обыграл "Лестер Сити" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.
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