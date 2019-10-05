"Ливерпуль" обыграл "Лестер Сити" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.

Гол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»

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