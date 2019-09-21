Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times. По информации источника, эта сумма была отдана в связи с тем, что мерсисайдцы были уличены во взломе компьтерной системы скаутской службы "горожан". Сам инцидент произошел еще в 2013 году.
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СМИ: «Ливерпуль» заплатил £1 млн «Манчестер Сити» за взлом скаутинговой системы

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«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» 1,1 млн евро за взлом скаутинговой системы

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СМИ: «Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» миллион фунтов стерлингов по мировому соглашению

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