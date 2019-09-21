Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров
"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times. По информации источника, эта сумма была отдана в связи с тем, что мерсисайдцы были уличены во взломе компьтерной системы скаутской службы "горожан". Сам инцидент произошел еще в 2013 году.
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Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
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Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
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МК-Спорт 11:36
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Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.
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Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
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США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил корреспондент РИА Новости.
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Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Хоккей
Северсталь — Торпедо 2:4 (3-й период)
«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Северсталь» со счетом 4:2. Дубль в составе нижегородцев оформил Джордан Шредер.
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Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
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Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.
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Клуб из Екатеринбурга прервал серию из восьми побед и потерпел первое поражение в сезоне.
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В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии
Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
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Новый закон разработают на Украине на основе «формулы Штайнмайера»
«Формула Штайнмайера», которая регулирует порядок проведения выборов в Донбассе, послужит основой для нового законопроекта.
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В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
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Первым представителем сборной России в финальных поединках стал Андрей Замковой (до 69 кг). Его соперником стал англичанин Пэт Маккормак.
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Группа «Ленинград» прокомментировала скандал после концерта в Ростове
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Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев
Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.
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