Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times. По информации источника, эта сумма была отдана в связи с тем, что мерсисайдцы были уличены во взломе компьтерной системы скаутской службы "горожан". Сам инцидент произошел еще в 2013 году.
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СМИ: «Ливерпуль» заплатил £1 млн «Манчестер Сити» за взлом скаутинговой системы

RT на русском08:25

«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» 1,1 млн евро за взлом скаутинговой системы

Евро-футбол.ру08:00

«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

Газета.Ru02:10

«Ливерпуль» взломал скаутинговую систему «Манчестер Сити»

Metaratings06:39

«Ливерпуль» заплатил «Ман Сити» 1 млн фунтов за взлом скаутинговой системы в 2013 году

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«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» £ 1 млн за взлом скаутинговой системы

Чемпионат06:40

СМИ: «Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» миллион фунтов стерлингов по мировому соглашению

Спорт-Экспресс01:15
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