Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров
"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times. По информации источника, эта сумма была отдана в связи с тем, что мерсисайдцы были уличены во взломе компьтерной системы скаутской службы "горожан". Сам инцидент произошел еще в 2013 году.
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Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Происшествия
В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой
Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
РИА Новости 08:48
Культура
В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды
Телепрограмма 05:19
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию.
Газета.Ru 07:25
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Футбол
«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью
Газета.Ru 08:58
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Шоу-бизнес
Долина устроила свалку недалеко от своего загородного дома
Телепрограмма 01:04
Футбол
«Уфа» обыграла «Спартак» на своем поле
МедиаКорСеть 00:45
Культура
Шустер пообещал подать в суд на Коломойского
Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского. Иск связан с защитой чести и достоинства.
РЕН ТВ 05:02
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International»
Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.
ТВ Центр 19 сентября в 07:46
Происшествия
Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Здоровье
Диетологи назвали шесть способов для быстрого похудения
Evo-rus.com 01:59
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Авто
Стали известны цены на новые спецверсии моделей Lada
На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Футбол
Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую
Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить.
Матч ТВ 02:41
Общество
Москвичей ожидает мокрый снег и ветер
В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.
Газета.Ru 08:29
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Гаджеты
Работу кнопочного телефона Nokia с Android показали на видео в Сети
На телефоне установлена неизвестная версия операционной системы Android, в которой есть YouTube, Maps, Chrome и голосовой помощник.
Astera 07:01
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую за инсинуации о поставках российского газа.
Российская газета 07:21
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14