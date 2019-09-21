Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров
"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times. По информации источника, эта сумма была отдана в связи с тем, что мерсисайдцы были уличены во взломе компьтерной системы скаутской службы "горожан". Сам инцидент произошел еще в 2013 году.
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Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе
Напомним, предыдущие рекорды принадлежали Алине Загитовой, которая набрала на соревнованиях 158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме.
ФАН 08:46
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Зариф негативно высказался о наращивании контингента США в свете решения об отправке дополнительных войск на Ближний Восток, которые будут переброшены в Саудовскую Аравию.
Экономика сегодня 23:11
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости 22:41
Гаджеты
Huawei запустила бета-тестирование для восьми моделей смартфонов
В тестировании на первом этапе примет участие восемь моделей, среди которых смартфоны серии Mate 20 и Honor 20, а также Honor V20 и Honor Magic 2. Установить новую прошивку можно будет на смартфоны с каталожными номерами, указанными в официальном каталоге.
Astera вчера в 15:11
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Происшествия
Полиция отправилась на место пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке
Сотрудники полиции выехали на место пожара в одном из крупнейших во Владивостоке торговых центров "Максим".
Народные новости вчера в 19:24
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК 22:24
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg
Передняя часть авто выполнена в духе кроссовера Volkswagen Touareg: практически такая же радиаторная решетка и оптика похожей формы.
CarsWeek.ru 19 сентября в 04:35
Музыка
Алла Пугачева подвергла критике Ксению Собчак
Российская певица Алла Пугачева подвергла жесткой критике Ксении Собчак, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:11
Общество
Софи Лорен празднует свое 85-летие
Сегодня всемирно известная итальянская актриса Софи Лорен празднует свое 85-летие.
Дни24 вчера в 07:18
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Футбол
Отец Фати: «Мечтал, чтобы сын играл за сборную Португалии»
Отец 16-летнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати хотел бы, чтобы его сын выступал за сборную Португалии.
Евро-футбол.ру 13:16
Общество
В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города
В Ставрополе разгромили ряд арт-объектов, установленных на Александровской площади в честь Дня города.
РИА Новости 21:32
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Наука
Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев
Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
Planet Today 19 сентября в 14:56
Футбол
Жардим уверен, что «Монако» выберется из кризиса
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0).
Спорт-Экспресс 22:02
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru 21:58
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24