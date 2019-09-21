Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times. По информации источника, эта сумма была отдана в связи с тем, что мерсисайдцы были уличены во взломе компьтерной системы скаутской службы "горожан". Сам инцидент произошел еще в 2013 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: «Ливерпуль» заплатил 1 млн фунтов стерлингов «Манчестер Сити» по обвинениям в компьютерном шпионаже

Матч ТВ18:26

СМИ: «Ливерпуль» заплатил £1 млн «Манчестер Сити» за взлом скаутинговой системы

RT на русском08:25

СМИ: «Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» миллион фунтов стерлингов по мировому соглашению

Спорт-Экспресс01:15

«Ливерпуль» взломал скаутинговую систему «Манчестер Сити»

Metaratings06:39

«Ливерпуль» заплатил «Ман Сити» 1 млн фунтов за взлом скаутинговой системы в 2013 году

Sports.ru05:59

«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

Газета.Ru02:10

«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» £ 1 млн за взлом скаутинговой системы

Чемпионат06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 23:38, Вашингтон
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Политика

Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Космос

Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период

В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой на турнире в Братиславе

Напомним, предыдущие рекорды принадлежали Алине Загитовой, которая набрала на соревнованиях 158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме.
ФАН 08:46
Футбол

Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин»

АБН 14:20
Армия и оружие

Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Зариф негативно высказался о наращивании контингента США в свете решения об отправке дополнительных войск на Ближний Восток, которые будут переброшены в Саудовскую Аравию.
Экономика сегодня 23:11
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Квят уступил Гасли

РИА Новости 10:16
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости 22:41
Гаджеты

Huawei запустила бета-тестирование для восьми моделей смартфонов

В тестировании на первом этапе примет участие восемь моделей, среди которых смартфоны серии Mate 20 и Honor 20, а также Honor V20 и Honor Magic 2. Установить новую прошивку можно будет на смартфоны с каталожными номерами, указанными в официальном каталоге.
Astera вчера в 15:11
Гаджеты

В России начались продажи iPhone 11

В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

РБК 22:32
Происшествия

Полиция отправилась на место пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке

Сотрудники полиции выехали на место пожара в одном из крупнейших во Владивостоке торговых центров "Максим".
Народные новости вчера в 19:24
Политика

Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК 22:24
Авто

Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg

Передняя часть авто выполнена в духе кроссовера Volkswagen Touareg: практически такая же радиаторная решетка и оптика похожей формы.
CarsWeek.ru 19 сентября в 04:35
Музыка

Алла Пугачева подвергла критике Ксению Собчак

Российская певица Алла Пугачева подвергла жесткой критике Ксении Собчак, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:11
Общество

Софи Лорен празднует свое 85-летие

Сегодня всемирно известная итальянская актриса Софи Лорен празднует свое 85-летие.
Дни24 вчера в 07:18
Происшествия

Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Футбол

Отец Фати: «Мечтал, чтобы сын играл за сборную Португалии»

Отец 16-летнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати хотел бы, чтобы его сын выступал за сборную Португалии.
Евро-футбол.ру 13:16
Общество

В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города

В Ставрополе разгромили ряд арт-объектов, установленных на Александровской площади в честь Дня города.
РИА Новости 21:32
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Наука

Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев

Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
Planet Today 19 сентября в 14:56
Футбол

Жардим уверен, что «Монако» выберется из кризиса

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0).
Спорт-Экспресс 22:02
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru 21:58
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное