Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров
"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times. По информации источника, эта сумма была отдана в связи с тем, что мерсисайдцы были уличены во взломе компьтерной системы скаутской службы "горожан". Сам инцидент произошел еще в 2013 году.
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Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Политика
Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
РЕН ТВ вчера в 16:21
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 19 сентября в 15:38
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
RT на русском 10:02
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов.
110km.ru вчера в 09:30
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Космос
Астрономы ищут объяснения поведению таинственной звезды Табби
ГЛАС.RU 18 сентября в 08:22
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»
«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
Евро-футбол.ру 10:48
Авто
УАЗ показал в Сети забытый внедорожник УАЗ-3171
«Второй» был построен в 1988 году на платформе 3171, которая представляла собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.
Автоновости дня 08:52
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина поздравили маму в свой день рождения
Дети шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри 18 сентября празднуют свое шестилетие.
Газета.Ru 18 сентября в 08:46
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Футбол
Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Бомбардир.ру 01:56
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Футбол
«Ювентус» намерен продлить контракт с форвардом Игуаином
Футбольный туринский клуб «Ювентус» собирается предложить своем аргентинскому форварду Гонсало Игуаину новый контракт.
REGNUM 06:08
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.
Российская газета 09:33
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
Кавказский узел 09:42
Политика
Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»
Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК вчера в 13:03
Кино
Первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Джоли появились в Сети
Съемки супергеройского блокбастера от компании Marvel "Вечные" с Анджелиной Джоли в роли Тены проходят сейчас в Великобритании, издание Daily Mail сообщает, что в Сети уже появились первые фото со съемочной площадки, но в плохом качестве.
Народные новости 07:42
Происшествия
На дублере Сибирского тракта в ДТП погиб человек
ДТП со смертельным исходом случилось около 18:00 сегодня на дублере Сибирского тракта.
Новый День 10:57