Лига чемпионов
Чемпионат«Ливерпуль» отреагировал на скандальный баннер с Ориги
«Ливерпуль» осудил баннер с изображением нападающего команды Дивока Ориги, который болельщики английского клуба вывесили перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком». На баннере был нарисован форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги с пририсованными гениталиями.
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«Мы не расисты». Баннер фанатов «Ливерпуля» с флагом Болгарии на матче с «Генком»
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Фанаты «Ливерпуля» вывесили непристойный баннер с гениталиями Ориги перед игрой с «Генком»
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