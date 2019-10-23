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ЧемпионатЧемпионат«Ливерпуль» отреагировал на скандальный баннер с Ориги

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«Ливерпуль» осудил баннер с изображением нападающего команды Дивока Ориги, который болельщики английского клуба вывесили перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком». На баннере был нарисован форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги с пририсованными гениталиями.
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