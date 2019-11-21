Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»

Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.
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«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»

Чемпионат08:18

«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость «Энфилда»

Sportbox.RU07:52

«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость «Энфилда»

Матч ТВ07:52

«Ливерпуль» пригласил жителей города на обсуждение планов расширения «Энфилда»

Sports.ru07:37

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость своего стадиона до 60 тысяч человек

Sport24.ru08:54

«Ливерпуль» позвал жителей города на обсуждение планов расширения стадиона

Soccer.ru07:58

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 60 тысяч зрителей

RT на русском08:40
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:09, Вашингтон
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Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
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Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
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В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends

Вдобавок проект доступен на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние 10 лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
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Путин пошутил о «президентских амбициях» Чилингарова

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В рамках дня-открытия автосалона в Лос-Анджелесе состоялась официальная премьера специальных версий кроссовера Kia Seltos для США, а также его «внедорожных» концепт-модификаций под названиями X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.
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Xiaomi представила в России Mi Note 10

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Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).
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Аргентинский игрок «Зенита» назвал Кокорина великолепным футболистом

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Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
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Лучший российский "Фланкер" Су-35С превосходит все американские истребители четвертого поколения.
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Истинные кристаллы времени описали российские физики

Физики из российского Университета ИТМО смогли разработать теоретическую модель, в которой истинные кристаллы времени представимы, и описали её в статье для Physical Review Letters.
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Водителя смогут лишить водительских прав без суда, если при посещении клиники у него обнаружат болезнь, способную создать опасную ситуацию на дороге.
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В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

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Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях

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