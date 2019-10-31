Стоит отметить, что оба матча закончились после дополнительного времени, тогда как «Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 мячей в основное время. «Ливерпуль» держит рекорд по количеству завоеванных Кубков лиги – мерсисайдцы побеждали в этом турнире 8 раз.

«Ливерпуль» победил «Арсенал» после 10 голов в основное время

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