Футболисты "Ливерпуля" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, победив лондонскую команду "Арсенал" на своем поле. Отличительной особенностью противостояния в рамках 1/8 финала стала сверхрезультативная игра команд: в основное время они забили друг другу по пять мячей.

«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время

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