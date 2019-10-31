Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время

Ливерпуль — Арсенал
5 – 5
5 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Энфилд»
Шкодран Мустафи
6′
19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
24′
26′
Габриэл Мартинелли
36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
43′
Адам Лаллана
44′
54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
58′
Дивок Ориги
62′
64′
Джо Уиллок
65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
70′
Джо Уиллок
72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
81′
83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
90′+4′
П
Футболисты "Ливерпуля" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, победив лондонскую команду "Арсенал" на своем поле. Отличительной особенностью противостояния в рамках 1/8 финала стала сверхрезультативная игра команд: в основное время они забили друг другу по пять мячей.
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