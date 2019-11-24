Футбол

MetaratingsMetaratings«Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» благодаря голу Фирмино

Кристал Пэлас — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
49′
Садьо Мане
54′
Фабиньо
64′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Дивок Ориги
Джоэл Уорд
Мартин Келли
70′
Шейху Куяте
Джеффри Шлупп
72′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
76′
79′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
Уилфрид Заа
82′
85′
Роберто Фирмино
89′
Роберто Фирмино
Джо Гомес
В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» у себя на поле проиграл «Ливерпулю». Встреча завершилась со счетом 1:2. В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» не проиграл ни в одном матче.
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