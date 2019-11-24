Футбол
Metaratings«Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» благодаря голу Фирмино
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
|49′
Садьо Мане
|54′
Фабиньо
|64′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Дивок Ориги
Джоэл Уорд
Мартин Келли
|70′
Шейху Куяте
Джеффри Шлупп
|72′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
|76′
|79′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
Уилфрид Заа
|82′
|85′
Роберто Фирмино
|89′
Роберто Фирмино
Джо Гомес
|39%
|Владение мячом
|61%
|74%
|Процент точных передач
|82%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|8
|7
|Отборы
|5
|8
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
31
Гуаита
34
Келли
5
Томкинс
24
Кэйхилл
3
ван Анхолт
15
Шлупп
4
Миливоевич
18
Макартур
10
Таунсенд
17
Бентеке
11
Заа
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
10
Мане
12
Гомес
27
Ориги
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» у себя на поле проиграл «Ливерпулю». Встреча завершилась со счетом 1:2. В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» не проиграл ни в одном матче.
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Победный гол Фирмино в концовке — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
Чемпионатвчера в 13:58
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1:2. Видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии
Sport24.ruвчера в 19:16
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ, «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Спорт-Экспрессвчера в 12:18
«Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» благодаря голам Мане и Фирмино
Советский спортвчера в 11:55
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