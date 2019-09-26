Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
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«МК Донс» — «Ливерпуль» — 0:2. Видеообзор матча 3-го раунда Кубка английской лиги
Sport24.ruвчера в 18:36
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Политика
Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.
РИА Новости 04:09
Экономика
Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор
«Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.
РБК 02:04
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС
Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.
Газета.Ru 03:01
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Политика
Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.
Парламентская газета 03:16
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 22:51
Политика
Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском вчера в 16:32
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Гадалка предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк
Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова заявила, что певица Ольга Бузова включила так называемый режим самоуничтожения.
News.ru 01:15
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020
Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 24 сентября в 07:52
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Армия и оружие
Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона
Что касается размещения в стране дополнительного американского военного контингента, президент США отметил, что военных, скорее всего, перебросят туда из других стран Европы.
Известия 01:46
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
Экономика
Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями
Росстат сравнил пенсии в разных регионах России. В среднем российские пенсионеры получают по 14,2 тысячи рублей в месяц.
АБН вчера в 03:15
Политика
Военная помощь Украине от США может задержаться
Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США на следующей неделе.
News.ru вчера в 17:14
Кино
Комедию о Гитлере «Кролик Джоджо» не покажут в России
Piter.tv вчера в 08:33
Политика
Борис Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден раньше времени покинуть Генассамблею ООН и вернуться в Лондон на фоне решения Верховного суда страны о незаконном характере его решения по приостановке работы парламента, сообщает Sky News.
Московский Комсомолец вчера в 03:24
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, созданным в интересах Минобороны России.
РБК 04:26
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК вчера в 15:22
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Армия и оружие
В России могут развернуть производство израильских боевых роботов
Военное обозрение 03:44