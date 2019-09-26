Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.

Политика Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

Экономика Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор «Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Политика СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС Главное следственное управление Следственного Комитета России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который выступил в поддержку нацизма.

Происшествия Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, сообщает корреспондент "Ъ".

Происшествия Умер защищавший Кокорина адвокат Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.

Политика Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».

Политика Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Экономика В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.

Шоу-бизнес Гадалка предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова заявила, что певица Ольга Бузова включила так называемый режим самоуничтожения.

Авто Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020 Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol 2020 модельного года.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Армия и оружие Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона Что касается размещения в стране дополнительного американского военного контингента, президент США отметил, что военных, скорее всего, перебросят туда из других стран Европы.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Экономика Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями Росстат сравнил пенсии в разных регионах России. В среднем российские пенсионеры получают по 14,2 тысячи рублей в месяц.

Политика Военная помощь Украине от США может задержаться Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США на следующей неделе.

Политика Борис Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден раньше времени покинуть Генассамблею ООН и вернуться в Лондон на фоне решения Верховного суда страны о незаконном характере его решения по приостановке работы парламента, сообщает Sky News.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.