Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги

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Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
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