Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
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«МК Донс» — «Ливерпуль» — 0:2. Видеообзор матча 3-го раунда Кубка английской лиги
Sport24.ruвчера в 18:36
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Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
РИА Новости вчера в 22:57
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Ранее Скворцова рассказала, что за семь месяцев 2019 года продолжительность жизни российских женщин увеличилась до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5. По словам министра, темпы роста продолжительности жизни в России превышают показатели других стран, передает «Парламентская газета».
ФАН 24 сентября в 03:40
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Известия вчера в 15:54
Политика
Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
REGNUM 24 сентября в 16:58
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Путин обсудит с членами правительства рост доходов населения
Президент России Владимир Путин в среду, 25 сентября, обсудит с членами правительства дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
Известия 24 сентября в 08:27
Хоккей
«Трактор» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:6
Znak.com вчера в 12:39
Политика
Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал рассмотреть идею переноса международный мероприятий из США в другие страны.
Национальная служба новостей вчера в 14:17
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости вчера в 11:32
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Зачем Максиму Галкину понадобился телефон Константина Богомолова
Настоящий ажиотаж среди звезд вызвала новая забавная программа, которая показывает путем различных фильтров, на кого похож ее обладатель среди знаменитостей.
7Дней.ру вчера в 16:00
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Технологии
В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица
Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.
РБК вчера в 23:00
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС вчера в 14:10
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 24 сентября в 13:48
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости вчера в 12:10
Гаджеты
Huawei представила смартфоны с обновлённой экосистемой
В Мюнхене состоялась презентация новой линейки смартфонов Huawei Mate 30.
Газета.Ru вчера в 05:00
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня 24 сентября в 05:36
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru 23 сентября в 04:13
Волейбол
Капитан сборной России объяснил вылет в четвертьфинале ЧЕ по волейболу
Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы на стадии четвертьфинала.
РБК 24 сентября в 04:32
Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Известия вчера в 08:44