Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
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Кубок лиги. «Челси» забил семь голов «Гримсби», «Ливерпуль» победил «Милтон Кинс Донс» и другие результаты

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«МК Донс» — «Ливерпуль» — 0:2. Видеообзор матча 3-го раунда Кубка английской лиги

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«Ливерпуль» вышел в четвёртый раунд Кубка английской лиги

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«Ливерпуль» пробился в четвёртый раунд Кубка лиги

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«Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги

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«МЮ» еле спасся от позора, «Ливерпулю» помогла страшная ошибка вратаря

Спорт-Экспресс17:55

Здесь можно посмотреть, как «МЮ» выполз в следующую стадию Кубка лиги по пенальти, 7 голов «Челси» и позорный проигрыш «ПСЖ»

Матч ТВ15:04
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Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ

Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
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Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru 16:35
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Роскосмос объявил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя коммерческими спутниками на борту был отложен.
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Суд продлил на три месяца домашний арест студенту Егору Жукову

Газета.Ru 07:42
Космос

В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru вчера в 10:38
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Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
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Даниэль Рубинштейн, менеджер российского бойца UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петра Яна сообщил, что Юрайя Фэйбер завершил карьеру.
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Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Гаджеты

Amazon Sidewalk призвана расширить дальнобойность домашних сетей Wi-Fi для носимой электроники

Поскольку технологии под общим названием «Интернет вещей» получают всё более широкое распространение, подключение всей домашней электроники к сети Wi-Fi может стать большой проблемой.
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Синоптики рассказали, в каких регионах РФ будет тепло в октябре

На остальной территории России температура воздуха ожидается в районе нормы. По данным синоптиков, теплой погоды в сентябре ждать не стоит.
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Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Политика

Лавров встретится с главой МИД Сирии в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.
Известия 18:16
Происшествия

Экс-главу эстонского филиала Danske Bank обнаружили мертвым

В Таллине было найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе.
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Культура

В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Энергетика

Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа

К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США.
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Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Политика

США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео

США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.
РИА Новости 19:00
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
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Ожидаемая новинка. Redmi Note 8 Pro поступает в продажу в Европе

Сегодня в европейском регионе стартуют продажи бюджетного флагманского смартфона Redmi Note 8 Pro, который был представлен в Китае в конце августа этого года.
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Бозон Хиггса мог поглотить всю антиматерию Вселенной

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Армия и оружие

Новую ракету «Союз-6» могут испытать на «Гагаринском старте» Байконура

Новую российскую ракету-носитель "Союз-6" могут испытать на первой стартовой площадке космодрома Байконур ("Гагаринский старт").
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На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США

В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30
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В PS Store открылись предзаказы The Last of Us: Part II

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Политика

Госдеп прокомментировал невыдачу виз российским делегатам в ООН

Американская сторона серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил представитель Госдепа США, отказавшись при этом приводить причины отказа или задержки выдачи виз членам российской делегации, передает «РИА Новости».
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Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях

Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
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Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, но считает, что с точки зрения международных отношений это неправильная ситуация.
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
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