Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
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Армия и оружие
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском вчера в 11:02
Космос
Роскосмос отложил запуск «Протона-М»
Роскосмос объявил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя коммерческими спутниками на борту был отложен.
ТК Звезда вчера в 02:03
Космос
В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II
Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru вчера в 10:38
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Единоборства
Фэйбер отказался от боя с Яном и завершил карьеру
Даниэль Рубинштейн, менеджер российского бойца UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петра Яна сообщил, что Юрайя Фэйбер завершил карьеру.
Чемпионат 11:12
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Гаджеты
Amazon Sidewalk призвана расширить дальнобойность домашних сетей Wi-Fi для носимой электроники
Поскольку технологии под общим названием «Интернет вещей» получают всё более широкое распространение, подключение всей домашней электроники к сети Wi-Fi может стать большой проблемой.
3DNews 17:18
Общество
Синоптики рассказали, в каких регионах РФ будет тепло в октябре
На остальной территории России температура воздуха ожидается в районе нормы. По данным синоптиков, теплой погоды в сентябре ждать не стоит.
9111.ru 04:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Политика
Лавров встретится с главой МИД Сирии в Нью-Йорке
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.
Известия 18:16
Происшествия
Экс-главу эстонского филиала Danske Bank обнаружили мертвым
В Таллине было найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе.
Rostov gazeta 12:21
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Энергетика
Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа
К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США.
РБК 16:03
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Политика
США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.
РИА Новости 19:00
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Гаджеты
Ожидаемая новинка. Redmi Note 8 Pro поступает в продажу в Европе
Сегодня в европейском регионе стартуют продажи бюджетного флагманского смартфона Redmi Note 8 Pro, который был представлен в Китае в конце августа этого года.
iXBT.com 17:01
Армия и оружие
Новую ракету «Союз-6» могут испытать на «Гагаринском старте» Байконура
Новую российскую ракету-носитель "Союз-6" могут испытать на первой стартовой площадке космодрома Байконур ("Гагаринский старт").
ТАСС 18:23
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США
В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российским делегатам в ООН
Американская сторона серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил представитель Госдепа США, отказавшись при этом приводить причины отказа или задержки выдачи виз членам российской делегации, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 04:59
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Политика
Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, но считает, что с точки зрения международных отношений это неправильная ситуация.
ТАСС 16:38
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23