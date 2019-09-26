Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.

Армия и оружие Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.

Космос Роскосмос отложил запуск «Протона-М» Роскосмос объявил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя коммерческими спутниками на борту был отложен.

Космос В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.

Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Единоборства Фэйбер отказался от боя с Яном и завершил карьеру Даниэль Рубинштейн, менеджер российского бойца UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петра Яна сообщил, что Юрайя Фэйбер завершил карьеру.

Общество Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Гаджеты Amazon Sidewalk призвана расширить дальнобойность домашних сетей Wi-Fi для носимой электроники Поскольку технологии под общим названием «Интернет вещей» получают всё более широкое распространение, подключение всей домашней электроники к сети Wi-Fi может стать большой проблемой.

Общество Синоптики рассказали, в каких регионах РФ будет тепло в октябре На остальной территории России температура воздуха ожидается в районе нормы. По данным синоптиков, теплой погоды в сентябре ждать не стоит.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Политика Лавров встретится с главой МИД Сирии в Нью-Йорке Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Происшествия Экс-главу эстонского филиала Danske Bank обнаружили мертвым В Таллине было найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе.

Энергетика Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США.

Экономика Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.

Политика США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Гаджеты Ожидаемая новинка. Redmi Note 8 Pro поступает в продажу в Европе Сегодня в европейском регионе стартуют продажи бюджетного флагманского смартфона Redmi Note 8 Pro, который был представлен в Китае в конце августа этого года.

Армия и оружие На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.

Политика Госдеп прокомментировал невыдачу виз российским делегатам в ООН Американская сторона серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил представитель Госдепа США, отказавшись при этом приводить причины отказа или задержки выдачи виз членам российской делегации, передает «РИА Новости».

Космос Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.

Политика Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.

Политика Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, но считает, что с точки зрения международных отношений это неправильная ситуация.