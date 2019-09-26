Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.

Политика Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

Политика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

Политика Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Политика Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Умер защищавший Кокорина адвокат Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.

Автоспорт Гран-при Формулы-1 могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург "Гран-при России" впервые был включен в календарь "Формулы-1" в 2014 году. Гонка до сих пор проходила в Сочи.

Шоу-бизнес В палату к Заворотнюк привели маленькую дочь Как сообщает «7 дней» со ссылкой на медиков клиники, девочки привели в палату по настоятельной просьбе больной.

Путешествия Минкульт поручил ограничить доступ тургрупп из Китая в Царское Село Министерство культуры России поручило урегулировать поток иностранных туристов в государственный музей-заповедник «Царское Село» в Петербурге.

Экономика Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор «Бизнесу не удавалось доказать в суде, что работающие в таких юрисдикциях структуры не являются техническими компаниями, созданными для экономии на налогах», — отметил юрист.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Политика Тимошенко предложила Зеленскому провести референдум о продаже земли Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского устроить всенародный референдум по вопросу продажу земли сельскохозяйственного назначения перед началом реформы, предполагающей открытие земельного рынка.

Общество Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию «Бессмертный ГУЛАГ» Мэрия Москвы отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщил председатель партии "Гражданская инициатива" (неофициально носит название "Партия перемен") Андрей Нечаев на своей странице в фейсбуке.

Политика Трамп дал Зеленскому совет по отношениям с Россией Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США посоветовал "продолжать в том же духе".

Театры Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу» 25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.

Футбол Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии ФИФА.

Экономика Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК АО «Первый канал», как следует из документа, в следующем году может получить традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек (100-) и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Экономика «Известия»: почти 9% бензина в России является контрафактом Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия".

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, передает "112 Украина".

Гаджеты Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND Intel на мероприятии в Южной Корее представила миру новые твердотельные накопители потребительского класса — Intel SSD 665p.

Общество В Пушкине появится единый кампус СПбГУ Единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) появится в Пушкине.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».