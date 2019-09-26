Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«МК Донс» — «Ливерпуль» — 0:2. Видеообзор матча 3-го раунда Кубка английской лиги
Sport24.ruвчера в 18:36
Кубок английской лиги. «Милтон-Кинс Донс» – «Ливерпуль». 25.09.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ruвчера в 07:01
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Киберспорт
Alliance победила OG на Midas Mode 2.0
Alliance обыграла OG со счетом 2:1 на Midas Mode 2.0. Ранее Alliance победила команду СингСинга Sir Sadim’s Stunners.
Cyber.sports.ru вчера в 15:56
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.
РБК вчера в 22:58
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Политика
Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили
Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен.
РБК 02:00
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости вчера в 11:32
Экономика
В рейтинг крупнейших предприятий РФ вошли компании «тюменской матрешки»
В рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК попали сразу несколько предприятий, работающих в регионах «тюменской матрешки».
РБК Тюмень 02:01
Происшествия
Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей
Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.
Известия 02:26
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Вести ФМ 24 сентября в 00:16
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Армия и оружие
В Сирии показали обученный Россией спецназ
Неподалеку от сирийского Дамаска прошли учения сирийского спецназа, который готовили военные специалисты из России.
Lenta.ru 02:17
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Футбол
«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги
ODDS.ru вчера в 16:51
Политика
Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ГА ООН
В ходе своего выступления Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что та ведет войну против Киева.
iReactor вчера в 23:47
Футбол
Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси
Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии ФИФА.
РИА Новости 02:55
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Армия и оружие
Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона
Военный полигон создается польской армией на востоке республики.
Известия 01:46
Киберспорт
«Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты
Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».
Коммерсантъ 01:10
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Политика
Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.
РИА Новости 02:08
Происшествия
Умер адвокат Александра Кокорина
Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 14:10
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика
СК возбудил дело против латвийского политика о реабилитации нацизма
Российский следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса.
Вечерняя Москва 02:44
Игры
Facebook анонсировала многопользовательскую игру в VR
ТАСС вчера в 22:54