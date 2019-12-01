Встреча прошла вчера, 30 ноября, и завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 2:1. Для "красных" это 31-я победа подряд в чемпионате Англии. Таким образом, команде удалось повторить собственный рекорд сезона-1987/88.

«Ливерпуль» повторил рекорд 1988 года, одержав подряд 31 победу в АПЛ

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