Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» повторил рекорд 1988 года, одержав подряд 31 победу в АПЛ

Встреча прошла вчера, 30 ноября, и завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 2:1. Для "красных" это 31-я победа подряд в чемпионате Англии. Таким образом, команде удалось повторить собственный рекорд сезона-1987/88.
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«Ливерпуль» не проигрывает 31 матч подряд в чемпионате. Клуб повторил свой рекорд 1988 года

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«Ливерпуль» довёл серию побед в АПЛ до 31 матча. Это повторение рекорда 1988 года

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«Ливерпуль» повторил рекорд 1988 года, не проигрывая в чемпионате 31 матч подряд

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«Ливерпуль» повторил свой рекорд 1988 года, одержав подряд 31 победу в АПЛ

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«Ливерпуль» повторил свой рекорд по количеству матчей без поражений в чемпионате

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«Ливерпуль» не проигрывает 31 матч чемпионата Англии подряд впервые с 1988 года

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«Ливерпуль» не проигрывает 31 матч впервые с 1988 года

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
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3DNews вчера в 15:04
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На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

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Sportbox.RU 29 ноября в 05:46
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Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе

Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
Газета.Ru вчера в 06:18
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NI: в СССР создали странные автоматы

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Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Детройта", в котором его команда победила - 5:2.
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Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
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Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

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Армия и оружие

Первая в России загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

«В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер"», - рассказали в ведомстве.
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Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
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AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров

В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
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