Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» повторил рекорд 1988 года, одержав подряд 31 победу в АПЛ
Встреча прошла вчера, 30 ноября, и завершилась победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 2:1. Для "красных" это 31-я победа подряд в чемпионате Англии. Таким образом, команде удалось повторить собственный рекорд сезона-1987/88.
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«Ливерпуль» довёл серию побед в АПЛ до 31 матча. Это повторение рекорда 1988 года
Metaratingsвчера в 13:48
«Ливерпуль» повторил рекорд 1988 года, не проигрывая в чемпионате 31 матч подряд
Бомбардир.рувчера в 14:12
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