Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
"Газета.Ru" рассказывает о самом интересном в предстоящем английском уикенде. Судьба чемпионства Центральным матчем тура станет встреча "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" или, как принято позиционировать противостояние в последние годы, личная дуэль Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.
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В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
РБК 05:33
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Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
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Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе
На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
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Около 65% жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) — 64,3% видят эту часть Донбасса в составе России.
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Общество
Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится
Безусловный базовый доход в России в ближайшее время не появится, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Сбербанка Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве.
Российская газета 05:20
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК вчера в 10:48
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Армия и оружие
Украинские силовики подтвердили готовность к отводу сил у Петровского
Украинские силовики подтвердили готовность начать разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка в Донбассе.
Вечерняя Москва вчера в 09:04
Армия и оружие
В США началась сборка головного эсминца типа Arleigh Burke следующего поколения
Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125) На верфи Huntington Ingalls Shipyard в Вирджинии состоялась закладка головного эсминца Jack H. Lucas (DDG-125) типа Arleigh Burke Flight III, который станет первым кораблем нового поколения.
Военное обозрение 05:38
Футбол
Названы стартовые составы «Рубина» и «Динамо»
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.
ProstoProSport 04:43
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Происшествия
Задержанного в Брянске чиновника Шарова обвиняют в получении взятки
Городской телеканал (Брянск) 04:56
Политика
Иран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в Араке
Иран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в Араке, которую предусматривает ядерная сделка, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
РИА Новости 03:40
Футбол
Гильерме не смог ответить на вопрос, что такое быть русским
Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал, что изменился после переезда в Россию.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.
Пятый канал вчера в 22:46
Гаджеты
Пользователь запустил Windows 10 на калькуляторе
Пользователь социальной сети Twitter смог установить Windows 10 на калькулятор.
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Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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Посол Германии поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве поблагодарил Советский Союз за то, что тот не стал препятствовать падению Берлинской стены в ходе мирной революции в ГДР в 1989 году.
Life.ru вчера в 21:57
Общество
Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Футбол
УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году
УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы.
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Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
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В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class
Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor вчера в 03:57
Происшествия
ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана
Коммерсантъ вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Венсан Кассель признался своей жене в любви по-русски
Французский актер Венсан Кассель оставил под фотографией своей жены, модели Тины Кунаки, комментарий на русском языке.
NewInform вчера в 23:13
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
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