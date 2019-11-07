Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ

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"Газета.Ru" рассказывает о самом интересном в предстоящем английском уикенде. Судьба чемпионства Центральным матчем тура станет встреча "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" или, как принято позиционировать противостояние в последние годы, личная дуэль Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.
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Противостояние городов, дуэль тренеров и битва за титул: все о матче «Ливерпуль» — «Сити»

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