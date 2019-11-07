Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
"Газета.Ru" рассказывает о самом интересном в предстоящем английском уикенде. Судьба чемпионства Центральным матчем тура станет встреча "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" или, как принято позиционировать противостояние в последние годы, личная дуэль Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.
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Противостояние городов, дуэль тренеров и битва за титул: все о матче «Ливерпуль» — «Сити»
Lenta.ru08 ноября в 04:22
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
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Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
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Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»
Петербургский "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в матче 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:53
Происшествия
Адвокат Соколова назвал смягчающие обстоятельства в деле об убийстве
Адвокат подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев полагает, что для его подзащитного можно найти смягчающие обстоятельства.
Ридус 07:54
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
Российская газета 07:13
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча
Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 21 секунду, завершив матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».
Чемпионат вчера в 21:49
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия
В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме
В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
РИА Новости 08:39
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC
9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.
Лезги газет 00:47
Политика
МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны
Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
RT на русском 07:04
Происшествия
После убийства аспирантки появилась петиция против руководства СПбГУ
В сети появилась петиция с призывом снять с должностей руководство СПбГУ после убийства аспирантки Анастасии Ещенко, в котором подозревается доцент вуза Олег Соколов.
МР7.ру 06:58
Футбол
Баста подарил футбольному клубу «СКА Ростов» новый автобус
Новоиспеченный владелец «СКА Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, вручил клубу ключи от нового автобуса.
Donday.ru 07:30
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградил Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного.
RT на русском 09:14
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 08 ноября в 07:44
Общество
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
RT на русском 05:47
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Армия и оружие
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Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз
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Футбол
«Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч УПЛ 10 ноября 2019 года
Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
LiveSport.ru вчера в 00:41
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В социальных сетях появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900». Уникальный экземпляр был найден в одном из заброшенных гаражей.
Car.ru вчера в 08:42
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48