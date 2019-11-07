Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
"Газета.Ru" рассказывает о самом интересном в предстоящем английском уикенде. Судьба чемпионства Центральным матчем тура станет встреча "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" или, как принято позиционировать противостояние в последние годы, личная дуэль Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.
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Суперматч «Ливерпуль» — «Сити», битва «Лестера» и «Арсенала» — главные интриги тура АПЛ
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