Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют в главном матче 12-го тура Английской премьер-лиги, который может стать судьбоносным в войне за чемпионство. А наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и главному тренеру "Арсенала" Унаи Эмери вновь предстоит борьба за то, чтобы не потерять свою работу.
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