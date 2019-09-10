Футбол
Sport.ruМатип продлил контракт с «Ливерпулем»
Контракт камерунского защитника истекал в конце нынешнего сезона, но "Ливерпуль" решил продлить соглашение с игроком до 2021 года, воспользовавшись прописанной опцией в его контракте. По итогам прошедшего сезона Матип стал триумфатором Лиги Чемпионов в составе "Ливерпуля".
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Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Авторевю 10:15
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Интернет
Приложения-фонарики для Android могут красть личные данные владельцев
Компания Avast заявила, что около 900 приложений-фонариков, которые используются на базе ОС Android, могут злоупотреблять доступом к личным данным владельца смартфона.
iReactor 10:29
Авто
Новый седан Mazda 3 появится в России 1 октября
Компания Mazda анонсировала старт продаж в России нового седана Mazda 3. Новинку предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SkyActiv-G мощностью 120 л.с. Первые «товарные» машины появятся у дилеров 1 октября 2019 года.
Автоновости дня 06:13
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 10:49
Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Происшествия
Отменено решение о депортации петербургского блогера в Азербайджан
"Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга о выдворении за пределы РФ Эльвина Исаева за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ, и назначении ему штрафа в размере 5000 рублей", - сказано в публикации.
Кавказский узел 09:08
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие
В Польше разработали роботизированную платформу с ПЗРК
Польская армия в будущем может получить на вооружение автономный зенитный комплекс, созданный на базе шестиколесной платформы-робота Ibis.
Военное обозрение 09:24
Авто
BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Армия и оружие
ВМС США близки к введению в строй беспилотных минных тральщиков
ВМС США пока скрывают детали успешного эксперимента.
Военное обозрение 10:32
Происшествия
Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео
Водитель Твит Рэндалл спал за рулем электрокара Tesla, когда машина ехала по платной трассе в Массачусетсе.
Политика Сегодня 10:56
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Космос
Робот «Федор» опубликовал видео его извлечения из корабля «Союз»
Робот «Федор» во вторник, 10 сентября, опубликовал видео, где его достают из «Союза МС-14», на котором он несколько дней назад вернулся из космоса.
Известия 07:33
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Футбол
ЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса
ЦСКА принял решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент находится у армейцев на правах аренды.
Sport24.ru 02:23
Политика
Поклонская стала зампредом комитета Думы по международным делам
Как сообщил ранее журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Поклонская выразила желание перейти в комитет по международным делам, так как хочет работать по международной тематике и получает в настоящее время профильное образование.
ТАСС 09:28
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Происшествия
В Кронштадте мать кремировала сына, а он вернулся живым
42-летний сын жительницы Кронштадта Антонины Носовой пропал 8 марта.
Московский Комсомолец 03:35
Кино
Paramount выпустит ремейк боевика Джона Ву «Без лица»
Боевик Джона Ву «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и стал самым кассовым оригинальным голливудским фильмом режиссера ($245,7 млн мировой кассы) — больше собрала только «Миссия невыполнима 2» ($546,4 млн).
Кinomania 07:59
Происшествия
Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp
Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
Lenta.ru 06:51