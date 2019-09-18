Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов

Наполи — Ливерпуль
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
57′
Эндрю Робертсон
61′
Джеймс Милнер
66′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
Лоренцо Инсинье
Петр Зелиньски
66′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
69′
Аллан
Элиф Элмаз
75′
Дрис Мертенс
82′
87′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
Фернандо Льоренте
90′
Фернандо Льоренте
90′+2′
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи». Итальянцы отправили в ворота «красных» два безответных мяча. Счёт в матче команды открыли только на 82-й минуте после того, как бельгиец Дрисс Мертенс реализовал пенальти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Это не то начало, которого бы нам хотелось». Милнер — о поражении «Ливерпуля» от «Наполи» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс05:11

Наполи

Ставка TV16 сентября в 02:09

Мертенс: «Грош цена победе над „Ливерпулем“, если не добьемся успеха в следующих матчах»

Sport24.ruвчера в 23:31

«Ливерпуль» начал защиту титула с поражения в Неаполе. Видео

Матч ТВвчера в 17:26

Мертенс об игре с «Ливерпулем»: «Мы хорошо подготовились и знали, что делать»

Sports.ruвчера в 17:21

Голы Мертенса и Льоренте принесли «Наполи» победу над «Ливерпулем»

ODDS.ruвчера в 16:59

Дрис Мертенс: Победа над «Ливерпулем» не будет иметь значение, если не продолжать выигрывать

Советский спорт03:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон

Лига чемпионов. Прошлогодний победитель неожиданно проиграл в стартовом матче

КП - Беларусь02:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Авто

Hyundai представила бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20

Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.
Новые автомобили вчера в 06:26
Происшествия

Появилось видео задержания браконьеров из КНДР

Опубликовано видео, на котором запечатлен момент задержания погранслужбой России более 160 браконьеров из КНДР в Японском море.
Газета.Ru 09:59
Политика

Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Энергетика

Нефть за несколько минут подешевела на 5%

РБК вчера в 09:54
Теннис

Шарапова заявила, что считает США своим домом

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.
RT на русском 08:51
Интернет

Wi-Fi в метро призвал россиян спасти страну

Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия

Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца

Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в применении насилия в отношении омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Известия 16 сентября в 06:17
Армия и оружие

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 16 сентября в 12:12
Политика

Иран решил отказаться от переговоров с США на всех уровнях

Хаменеи заявил, что «политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 02:55
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием

Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.
Lenta.ru 06:27
Кино

Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed

Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Происшествия

Пытаясь сделать селфи, омичка случайно выстрелила себе в голову

REGNUM 01:03
Политика

Песков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:15
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Российская газета 07:29
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Экономика

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Политика

Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Футбол

Роналду назвал Месси лучшим противником в карьере

РБК 02:30
Политика

Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.
VSE42.RU 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное