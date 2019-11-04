Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира. При этом 18 декабря команда Юргена Клоппа проведет встречу в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Армия и оружие США признали отставание от России в системах РЭБ Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.

Политика Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».

Политика В Кремле прокомментировали сокращение Ираном обязательств по СВПД В Кремле с обеспокоенностью наблюдают за тем, как Иран сокращает свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Происшествия Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Общество Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой пассией В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска Сотрудники Следственного комитета и МВД задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Кемеровской области.

Общество Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).

Технологии В РФ разработали беспилотный «КамАЗ» Ранее сообщалось, что компания «КамАЗ» представила на Международной выставке «Электро-2019» уникальный электробус с системой ультрабыстрой зарядки.

Происшествия В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.

Технологии Создателей самовоспитательного приложения обвинили в плагиате Gris The Fabulous app (@GetTheFabulous) ripped off GRIS and is reminder to all devs to be mindful of big companies and brands stealing creative work from smaller studios. pic.twitter.com/scg20wt4Vj — Devolver Digital (@devolverdigital) November 5, 2019 Неизвестно, будут ли создатели Gris предпринимать какие-то правовые шаги в отношении авторов модного приложения.