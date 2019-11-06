Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира. При этом 18 декабря команда Юргена Клоппа проведет встречу в полуфинале клубного чемпионата мира.
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Клопп о календаре: «Никто не знает, как решить эту ситуацию. Об этом нужно думать до начала турнира»

Sports.ru04:53

Экс-игрок «Ливерпуля» выразил готовность помочь клубу в матче Кубка лиги

Чемпионатвчера в 15:07

«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Спорт-Экспрессвчера в 12:15

«Ливерпулю» назначили 2 матча за 2 дня — в Кубке лиги и клубном ЧМ. Клопп выставит два состава

Sport24.ruвчера в 12:08

«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря

Матч ТВвчера в 12:44

«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря

Sportbox.RUвчера в 12:44

«Ливерпуль» сыграет разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ

Газета.Ruвчера в 21:30
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
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Ведомости 04:20
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Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
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Майкл Маси: Даниила Квята оштрафовали справедливо

Гоночный директор FIA Майкл Маси прокомментировал штраф Даниила Квята за второе подряд столкновение на последнем круге.
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Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
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Фильм «Джокер» выдвинут на «Оскар» в 16 номинациях

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Одними из главных провокаторов рака печени специалисты назвали курение, употребление большого количества алкоголя и лишний вес.
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Как планируют потратить бюджет Тюмени в 2020 году

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году составит 19 млрд 228 млн 808 тыс. рублей; в 2021 году - 17 млрд 286 млн 652 тыс. рублей; в 2022 году - 18 млрд 431 млн 199 тыс. рублей При этом предлагается установить размер резервного фонда – по 20 млн рублей в год.
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Пять человек погибли в ДТП под Курском

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Косачев указал на опасность размещения военных баз США в Сирии

Размещение американских военных баз в Сирии создаст риски случайных атак на сирийские и российские патрули в регионе.
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Россия поставит Сербии ЗРПК «Панцирь-С» в ближайшие месяцы

Россия поставит Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" в ближайшие месяцы в соответствии с заключённым контрактом.
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«Аэроэкспресс» сменит пункт отправления

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Стало известно, кто сыграет главную роль в фильме Барецкого «Брат-3»

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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
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«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры

За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
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Госдума наделяет полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители

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В Центре помощи детям Чесменского района Челябинской области отрицать произошедшее не стали, сообщив, что директор учреждения Татьяна Ворожева сейчас находится на совещании в Челябинске, поэтому пока не может прокомментировать информацию.
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В России отзывают кроссоверы BMW X3 и X4

В России объявили отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 - всего 36 транспортных средств, реализованных с октября 2019 года по настоящее время.
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Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе

В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
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