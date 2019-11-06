Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира. При этом 18 декабря команда Юргена Клоппа проведет встречу в полуфинале клубного чемпионата мира.
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«Ливерпуль» сыграет разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ

Газета.Ruвчера в 21:30

Экс-игрок «Ливерпуля» выразил готовность помочь клубу в матче Кубка лиги

Чемпионатвчера в 15:07

«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Спорт-Экспрессвчера в 12:15

«Ливерпуль» реально сыграет двумя составами за сутки: 17 декабря – в Кубке лиги, 18-го – в Катаре на клубном ЧМ. Абсурд!

Sports.ruвчера в 16:07

«Ливерпулю» назначили 2 матча за 2 дня — в Кубке лиги и клубном ЧМ. Клопп выставит два состава

Sport24.ruвчера в 12:08

«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря

Матч ТВвчера в 12:44

«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря

Sportbox.RUвчера в 12:44
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
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Шамсутдинов сказал отцу, что расстрелял сослуживцев из-за дедовщины

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Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
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Шоу-бизнес

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Пятый канал вчера в 10:22
Общество

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Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБК вчера в 23:00
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«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

Газета.Ru вчера в 17:31
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
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Сбивший насмерть парня на трассе под Ростовом оказался полицейским

21-летнего Руслана Попова, возвращавшегося от друзей поздно вечером по автотрассе Батайск - Ростов, сбил сотрудник полиции МВД РВ «Азовский».
Ugpressa.ru вчера в 12:46
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В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»

Российская газета 04 ноября в 21:38
Музыка

Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA

Культуромания вчера в 00:51
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Политика

Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру вчера в 18:58
Религия

Волгоградцы узнали, что нельзя делать в День иконы Божией Матери

В начале дня наши прадеды с самого утра шли в церковь и молились перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», и лишь потом шли делать дела.
МТВ онлайн вчера в 22:39
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Наука

Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
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Курение почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии

Курение способствует развитию шизофрении и депрессии, почти вдвое увеличивая риск развития этих душевных расстройств.
BFM.ru 00:22
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Ведомости вчера в 16:21
Общество

Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса

Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Спорт

Звезда голландской гимнастики ван де Лер восемь лет снималась в порно

Бывшая звезда спортивной гимнастики из Голландии рассказала о том, как восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
VSE42.RU вчера в 23:40
Политика

Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
RT на русском вчера в 20:59
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Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»

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Футбол

Анчелотти отказался от общения с прессой после игры с «Зальцбургом»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после домашней ничьей с "Зальцбургом" (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отказался от общения с журналистами и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию.
Soccer.ru вчера в 21:17
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Представлен уникальный смартфон Vivo iQOO Pro 5G Batman Limited Edition

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Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
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Исследователи поставили под сомнение теорию о плоской Вселенной

Суть событий вчера в 13:08
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Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево

Самолет Boeing 777 сообщением Москва-Пунта-Кана совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с одним из двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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Спорт

WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела

WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru вчера в 06:51
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
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