Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира. При этом 18 декабря команда Юргена Клоппа проведет встречу в полуфинале клубного чемпионата мира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря
Sportbox.RUвчера в 12:44
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
Происшествия
Шамсутдинов сказал отцу, что расстрелял сослуживцев из-за дедовщины
Zab.RU вчера в 23:27
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Пятый канал вчера в 10:22
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБК вчера в 23:00
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru вчера в 17:31
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Происшествия
Сбивший насмерть парня на трассе под Ростовом оказался полицейским
21-летнего Руслана Попова, возвращавшегося от друзей поздно вечером по автотрассе Батайск - Ростов, сбил сотрудник полиции МВД РВ «Азовский».
Ugpressa.ru вчера в 12:46
Общество
В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»
Российская газета 04 ноября в 21:38
Музыка
Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA
Культуромания вчера в 00:51
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Политика
Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы
Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру вчера в 18:58
Религия
Волгоградцы узнали, что нельзя делать в День иконы Божией Матери
В начале дня наши прадеды с самого утра шли в церковь и молились перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», и лишь потом шли делать дела.
МТВ онлайн вчера в 22:39
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Наука
Курение почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии
Курение способствует развитию шизофрении и депрессии, почти вдвое увеличивая риск развития этих душевных расстройств.
BFM.ru 00:22
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Спорт
Звезда голландской гимнастики ван де Лер восемь лет снималась в порно
Бывшая звезда спортивной гимнастики из Голландии рассказала о том, как восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
VSE42.RU вчера в 23:40
Политика
Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
RT на русском вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru 04 ноября в 20:30
Футбол
Анчелотти отказался от общения с прессой после игры с «Зальцбургом»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после домашней ничьей с "Зальцбургом" (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отказался от общения с журналистами и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию.
Soccer.ru вчера в 21:17
Гаджеты
Представлен уникальный смартфон Vivo iQOO Pro 5G Batman Limited Edition
Индийский информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma), который регулярно публикует достоверные сведения о новинках мобильной индустрии, выложил первые изображения специальной версии смартфона Vivo iQOO Pro 5G.
iXBT.com вчера в 23:02
Здоровье
Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса
Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
Телепрограмма вчера в 21:30
Космос
Исследователи поставили под сомнение теорию о плоской Вселенной
Суть событий вчера в 13:08
Происшествия
Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
Самолет Boeing 777 сообщением Москва-Пунта-Кана совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с одним из двигателем, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 00:04
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru вчера в 06:51
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48