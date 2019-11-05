Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира. При этом 18 декабря команда Юргена Клоппа проведет встречу в полуфинале клубного чемпионата мира.
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Политика
Медведев отреагировал на слова Лукашенко о чужих войнах
РЕН ТВ вчера в 07:17
Футбол
Кутепов — о своей травме: нам Бог не обещал лёгкого пути
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал свою травму, которую он получил в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1). «Нам Бог не обещал лёгкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него, и что с Ним, за Ним, в Нём и мы его обязательно пройдём, и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни».
Чемпионат 14:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как 2-летний сын поздравил ее с днем рождения
Ксения Собчак показала, как 2-летний сын поздравил ее с днем рождения Напомним, что за прошедший год в жизни Ксении Собчак произошли кардинальные перемены.
Вокруг ТВ 10:59
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:50
Общество
Четырехдневная рабочая неделя повысила продуктивность Microsoft на 40%
Эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней привел к повышению производительности на 40%, отмечается в отчете компании Microsoft, 4 ноября сообщает CNBC.
Красная весна вчера в 08:41
Наука
Управляемый полет совершила робопчела с мягкими «мышцами»
Газета DAILY 12:00
Музыка
Снятый в Петербурге новый клип фронтмена Rammstein появился в Сети
Невские Новости 05:02
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM 02 ноября в 00:54
Космос
«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства
Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия
Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ
Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья 12:56
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Происшествия
Московский школьник выстрелил в девушку на свидании
В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.
Lenta.ru 10:19
Общество
Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%
Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.
Моссовет 04:25
Политика
В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США
В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
RT на русском 14:32
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 04:08
Общество
В ЕС идет активная разработка своей платежной системы — AFP
Официально евросоюзные банки не подтверждают свое участие в разработке единой евросоюзной платежной системы (PEPSI, Pan-European Payment System Initiative), однако по данным источников AFP, работа эта идет полным ходом и банки в нее вовлечены.
REGNUM 14:46
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Гаджеты
Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro
Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
Игромания.ру 12:31
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Политика
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»
Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Российская газета 13:38
Авто
Японцы собираются сделать то, что не удалось петербургскому проекту «ё-мобиль»
Японская Infinity собирается выпускать автомобили, которые будут ездить на электричестве, но заправляться бензином.
Фонтанка.Ру 15:06