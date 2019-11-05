Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира. При этом 18 декабря команда Юргена Клоппа проведет встречу в полуфинале клубного чемпионата мира.
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Экс-игрок «Ливерпуля» выразил готовность возглавить клуб в матче Кубка лиги

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«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

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«Ливерпулю» назначили 2 матча за 2 дня — в Кубке лиги и клубном ЧМ. Клопп выставит два состава

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«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря

Матч ТВ12:44

«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря

Sportbox.RU12:44

«Ливерпуль» выставит две разные команды на Кубок лиги и клубный ЧМ

РИА Новости12:43
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