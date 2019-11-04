Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира. При этом 18 декабря команда Юргена Клоппа проведет встречу в полуфинале клубного чемпионата мира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Культура
Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович
RT на русском 08:44
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Единоборства
Аманда Нуньес выложила обнаженное фото с чемпионскими поясами
Чемпионка UFC двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала обнаженную фотографию. Вместо одежды на ней чемпионские пояса.
Sports.ru 13:06
Армия и оружие
Французский спецназ ликвидировал главаря террористов в Мали
В октябре американский спецназ в ходе рейда ликвидировал главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ридус 17:09
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество
Путин ввел штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до полумиллиона рублей за производство и сбыт порошкового алкоголя, говорится на официальном правовом портале.
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK 03:38
Кино
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Политика
В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии
Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Политика
В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа
Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.
ТАСС 17:21
Экономика
«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ 09:39
Кино
Появился новый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Плохие парни 3» режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла.
News.ru 11:00
Происшествия
Убитый в Москве начальник центра «Э» по Ингушетии похоронен в Назрани
Глава региона Махмуд-Али Калиматов ранее назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для ингушского народа и выразил соболезнования их родным и близким.
Аргументы и Факты вчера в 09:11
Армия и оружие
Британский МИД выступил в защиту «Белых касок»
Замминистра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон заявил, что волонтеры неправительственной организации «Белые каски» якобы подвергаются «массированной дезинформационной кампании со стороны сирийского режима и российского правительства».
Известия 19:35
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Экономика
Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году
Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру вчера в 08:18
Армия и оружие
США увидели у России и КНР возможность создать риски поставкам для ВМС
Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей.
Известия 15:20
Космос
Ученые обнаружили черную дыру с необычно малой массой
Новая методика поиска чёрных дыр помогла обнаружить чёрную дыру с необычно малой массой.
REGNUM 06:14
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Футбол
Сарри: жду, что «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» открыто и агрессивно
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о тактике «Локомотива» в матче с его командой в 4-м туре групповом этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:06
Общество
В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева
Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
РИА Новости 12:08
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Происшествия
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
REGNUM вчера в 15:05
Политика
Трамп и Джонсон обсудили торговлю после Brexit
Торговые отношения после выхода Великобритании из Евросоюза обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре, 6 ноября сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM 19:13