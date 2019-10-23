Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» разгромил «Генк», «Наполи» обыграл «Зальцбург»

Генк — Ливерпуль
1 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Кристал-арена
2′
Алекс Окслейд-Чемберлен
57′
Алекс Окслейд-Чемберлен
63′
Эндрю Робертсон
Джо Гомес
Тео Бонгонда
Дьемерси Ндонгала
66′
70′
Джо Гомес
74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Джорджиньо Вейналдум
77′
Садьо Мане
80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Эбере Пол Онуачу
Стивен Одей
81′
Стивен Одей
84′
87′
Мохамед Салах
Дзюня Ито
Янис Хаджи
87′
Стивен Одей
88′
"Ливерпуль" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде разгромил "Генк" — 4:1. В составе победителей дубль оформил Алекс Окслейд-Чемберлен, также отличились Садио Мане и Мохамед Салах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» разгромил «Генк», «Наполи» обыграл «Зальцбург»

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

«Ливерпуль» разгромил «Генк» в матче ЛЧ, «Наполи» обыграл «Ред Булл Зальцбург»

Чемпионатвчера в 16:55

«Ливерпуль» не только победил, но и пофристайлил: рабона Фирмино, магический удар Окса

Sports.ru00:47

Бильярдный удар полузащитника «Ливерпуля» Окслейда-Чемберлена в ворота «Генка» . ВИДЕО

Sport.ruвчера в 18:14

Дубль Окслейд-Чемберлена помог «Ливерпулю» разгромить «Генк»

Sport24.ruвчера в 16:52

«Ливерпуль» забил 200 голов в Лиге чемпионов

Soccer.ruвчера в 17:47

Лига чемпионов. Ставки экспертов на матч Генк – Ливерпуль

Букмекеры.рфвчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Общество

Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром

В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
РБК вчера в 23:36
Единоборства

Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес

Менее чем за две недели до боя Атлетическая комиссия штата Невада назначила его рефери и судей.
Чемпионат вчера в 18:04
Политика

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Происшествия

Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»

Вести.Ru вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Наталья Краско после развода чувствует себя использованной

Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Общество

Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе

Российская газета вчера в 00:58
Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Здоровье

Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью

Алтайский край уже не первый год занимает первое место среди регионов России по числу нервных расстройств и психических заболеваний.
Pravda.Ru вчера в 06:08
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info вчера в 06:57
Футбол

ЦСКА — «Ференцварош». Где покажут матч Лиги Европы

Сегодня, 24 октября, ЦСКА сыграет против «Ференцвароша» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sport24.ru вчера в 20:55
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Армия и оружие

Инцидент с марихуаной на ракетной базе расследуется ВВС США

Inc-news.ru вчера в 21:37
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Здоровье

Врач назвала главную опасность употребления кофе по утрам

Мария Бадалян добавила, что опасность может крыться и в проблемах с нервной системой.
Вечерняя Москва вчера в 07:59
Происшествия

Дебош погибшего футболиста в отделении полиции попал на камеру

Чемпионат вчера в 07:15
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 09:40
Экономика

Госдума зафиксировала конструкцию бюджета

Госдума зафиксировала конструкцию бюджета Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона о бюджете на 2020–2022 годы.
Коммерсантъ вчера в 14:06
Единоборства

Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова

Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
FightTime.ru вчера в 12:10
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой

Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.
Bimru.ru вчера в 02:43
Гаджеты

Xiaomi представила умное одеяло с подогревом

Вслед за умной курткой компания представила технологичное смарт-одеяло с подогревом.
Srnsk вчера в 07:39
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Армия и оружие

Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии

Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
РИА Новости вчера в 23:57
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное