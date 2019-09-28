Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Ливерпуль» с минимальным счетом одолел «Шеффилд Юнайтед»

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Брэмолл Лейн»
Каллум Робинсон
Лис Муссе
60′
Джек О'Коннелл
63′
64′
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
70′
Джорджиньо Вейналдум
Оливер Норвуд
Леон Кларк
77′
83′
Адриан Кастильо
87′
Роберто Фирмино
Джеймс Милнер
90′+4′
Садьо Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол за «красных» на 70-й минуте забил Жоржиньо Вейналдум.
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