Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» судится с техническим спонсором

В New Balance настаивают на том, что в ныне действующем контракте есть пункт, дающий компании право остаться спонсором «Ливерпуля». Это станет юридическим фактом, если New Balance повторит самое выгодное предложение конкурента. Американцы намерены воспользоваться этой возможностью.
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«Ливерпуль» судится с техническим спонсором

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New Balance судится с «Ливерпулем» за право остаться его техническим спонсором

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