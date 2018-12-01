Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» судится с техническим спонсором
В New Balance настаивают на том, что в ныне действующем контракте есть пункт, дающий компании право остаться спонсором «Ливерпуля». Это станет юридическим фактом, если New Balance повторит самое выгодное предложение конкурента. Американцы намерены воспользоваться этой возможностью.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика
Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД
В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Экономика
Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше
Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Хоккей
«Локомотив» уволил Крэйга Мактавиша
«Локомотив» из Ярославля объявил об уходе Крэйга Мактавиша с поста главного тренера.
Metaratings 05:00
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова
Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро вчера в 08:44
Политика
Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
Газета.Ru вчера в 21:00
Транспорт
В 2021 году может начаться строительство нового моста через Волгу
Строительство нового автомобильного моста Саратов-Энгельс может начаться в 2021 году.
The Saratov Room 06:31
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Политика
Волкер посоветовал Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Киевом прямых контактов с Россией.
Известия вчера в 12:56
Путешествия
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Наука
Поразительное открытие внутри алмаза сделали ученые
LentaChel.ru 03:25
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия вчера в 02:10
Технологии
Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".
РИА Новости 05:22
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
Газета.Ru вчера в 13:59
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS вчера в 04:10
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
Газета.Ru вчера в 10:50
Происшествия
В Уфе две сотрудницы банка похитили из кассы 43 миллиона рублей
По версии следствия, сотрудницы банка с января 2017 по июль 2019 года присваивали из кассы деньги.
Независимая Уральская газета 06:01
Футбол
Вадим Карпов: «В матче с „Краснодаром“ волнения не было»
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов поделился впечатлениями от своего дебюта в РПЛ в матче с «Краснодаром» (3:2). — В матче с «Лудогорцем» было волнение, а сейчас уже нет.
Матч ТВ вчера в 01:47
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Экономика
На конференцию «Нефть и газ Сахалина» приехали специалисты из 20 стран
Деловая программа Нефти и газа Сахалина всегда сосредоточена на важнейших задачах, стоящих в настоящий момент перед нефтегазовой отраслью Дальнего Востока и России в целом.
АСТВ вчера в 19:36
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26