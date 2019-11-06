Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира. При этом 18 декабря команда Юргена Клоппа проведет встречу в полуфинале клубного чемпионата мира.
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«Ливерпуль» сыграет разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ

Газета.Ru21:30

Экс-игрок «Ливерпуля» выразил готовность помочь клубу в матче Кубка лиги

Чемпионат15:07

«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Спорт-Экспресс12:15

«Ливерпуль» реально сыграет двумя составами за сутки: 17 декабря – в Кубке лиги, 18-го – в Катаре на клубном ЧМ. Абсурд!

Sports.ru16:07

«Ливерпулю» назначили 2 матча за 2 дня — в Кубке лиги и клубном ЧМ. Клопп выставит два состава

Sport24.ru12:08

«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря

Матч ТВ12:44

«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря

Sportbox.RU12:44
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