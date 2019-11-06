Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира. При этом 18 декабря команда Юргена Клоппа проведет встречу в полуфинале клубного чемпионата мира.
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Общество
Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира.
Газета.Ru 15:39
Политика
В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии
Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Политика
Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября
Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
REGNUM 07:06
Политика
Путин уволил 10 генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД.
Московский Комсомолец вчера в 12:25
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Политика
Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным (с 1924 по 1953 год).
ТАСС 21:42
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Оттаву», Наместников набрал одно очко
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" дома победил "Оттаву Сенаторз".
Газета.Ru 22:15
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Политика
Бутина может получить работу в Госдуме
Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что может предложить освобожденной из тюрьмы в США россиянке Марии Бутиной работу в Госдуме.
Газета.Ru 20:36
Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ вчера в 14:20
Авто
Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался в 3 раза дешевле оригинала
Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.
CarsWeek.ru 00:57
Экономика
«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ 09:39
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU 08:54
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Общество
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Регион online 06:46
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии
Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии.
Политика Сегодня 22:15
Технологии
Инженеры из РФ нашли способ слежки с помощью бытовой техники
Ядро процессора ARM сейчас можно найти в любом электронном устройстве, включая телефоны, планшеты, телевизоры и бытовую технику.
VSE42.RU 21:32
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе
Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 21:47
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru 22:43
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
РИА Новости 17:15
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Общество
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).
Российская газета 22:15
Шоу-бизнес
После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи
Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.
Privet-Rostov.ru 10:53