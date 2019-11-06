Футбол
Газета.Ru«Ливерпуль» сыграет разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ
"Ливерпуль" будет вынужден сыграть двумя разными составами в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (EFL) с "Астон Виллой" и полуфинале клубного чемпионата мира. Как сообщает Sky Sports, руководство EFL отказалось перенести матч "Астон Вилла" — "Ливерпуль" на другую дату.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» сыграет разными составами в матчах Кубка лиги и клубного ЧМ 17 и 18 декабря
Sportbox.RUвчера в 12:44
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Армия и оружие
Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С»
После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 10:41
Происшествия
Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда
Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Армия и оружие
Шойгу заявил о корректировке планов по ВТС с Индией
Планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют корректировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах с коллегой Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 02:13
Экономика
Налоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге
В последний день октября текущего года налоговая обратилась в суд с заявлением о признании ВЗАС «о признании должника банкротом».
REGNUM 03:17
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Наука
В Каталонии нашли ожерелье последних неандертальцев
15-news.ru 04 ноября в 06:59
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Общество
Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Армия и оружие
США признали отставание от России в системах РЭБ
Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо 04 ноября в 18:34
Политика
Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским
США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Экономика
Авиакомпании Lufthansa не хватает спроса в регионах России
Крупная европейская авиакомпания Lufthansa не планирует возвращаться в российские регионы.
URA.Ru 03:12
Политика
Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Москва не намерена взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти, это национальное достояние сирийского народа, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
Взгляд.ру 03:15
Транспорт
Около 14 пассажирских поездов застряли в пути из-за непогоды
Напомним, что поезд «Ласточка» по направлению Петрозаводск-Санкт-Петербург прибыл на Ладожский вокзал спустя 13 часов вместо положенных 5 — в 6.48.
Карелинформ 00:25
Технологии
В РФ разработали беспилотный «КамАЗ»
Ранее сообщалось, что компания «КамАЗ» представила на международной выставке «Электро-2019» уникальный электробус с системой ультрабыстрой зарядки.
Политическая Экспертиза вчера в 19:32
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Культура
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Армия и оружие
Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом
Rusvesna.su вчера в 13:01
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Футбол
«Витория Гимарайнш» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Витория Гимарайнш» — «Арсенал».
Чемпионат 03:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01