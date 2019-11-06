"Ливерпуль" будет вынужден сыграть двумя разными составами в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (EFL) с "Астон Виллой" и полуфинале клубного чемпионата мира. Как сообщает Sky Sports, руководство EFL отказалось перенести матч "Астон Вилла" — "Ливерпуль" на другую дату.

«Ливерпуль» сыграет разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ

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