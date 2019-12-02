Игра состоится на поле "Ливерпуля". Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" сыграет на своем поле с клубом четвертого по силе дивизиона "Порт Вейл". Матчи третьего раунда Кубка Англии, в котором в борьбу за трофей вступают команды премьер-лиги, пройдут 3-6 января.

«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии

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