Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии

Игра состоится на поле "Ливерпуля". Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" сыграет на своем поле с клубом четвертого по силе дивизиона "Порт Вейл". Матчи третьего раунда Кубка Англии, в котором в борьбу за трофей вступают команды премьер-лиги, пройдут 3-6 января.
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«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в Кубке Англии. Результаты жеребьевки

Sport24.ru14:34

Кубок Англии. 3-й раунд. Жеребьевка. «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном», «МЮ» – с «Вулверхэмптоном»

Sports.ru14:46

«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в 1/32 финала Кубка Англии

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Жеребьевка свела «Ливерпуль» и «Эвертон» в 1/32 финала Кубка Англии

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«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии

РИА Новости15:23

«МЮ» и «Ливерпуль» узнали соперников по Кубку Англии

ProstoProSport14:58
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