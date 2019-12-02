Футбол
РИА Новости«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в третьем раунде Кубка Англии
Игра состоится на поле "Ливерпуля". Действующий обладатель трофея "Манчестер Сити" сыграет на своем поле с клубом четвертого по силе дивизиона "Порт Вейл". Матчи третьего раунда Кубка Англии, в котором в борьбу за трофей вступают команды премьер-лиги, пройдут 3-6 января.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:07, Ашберн
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию
Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely на авторынке России увеличились втрое, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Экономика
Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний
С проблемой зависших налоговых платежей сталкивались многие иностранные компании, особенно в начале действия «налога на Google», рассказала РБК Юлия Орлова.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Шоу-бизнес
Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем
Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Футбол
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Политика
НАТО открывает двери для Северной Македонии
В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Финансы
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Рак легких можно распознать по рукам, выяснили специалисты из Британии. Так, в 30% случаев у онкобольных отмечается искривление пальцев рук.
Общество
В Госдуме предложили сажать в тюрьму за употребление наркотиков
30 октября депутаты «Справедливой России» предложили законопроект, согласно которому за пропаганду или рекламу наркотиков последует наказание: срок до пяти лет или штраф до 500 тысяч рублей.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Футбол
Георгий Мелкадзе: «„Краснодар“ — самый опасный соперник»
Полузащитник «Тамбова» Георгий Мелкадзе после ничьей с «Краснодаром» (0:0) заявил, что с этим соперником всегда очень тяжело играть, и потому одно очко — это приемлемый результат, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.