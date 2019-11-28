Лига чемпионов
Sport24.ru«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи», «Зальцбург» разгромил «Генк»
Фабиньо
Джорджиньо Вейналдум
|19′
|21′
Дрис Мертенс
Джо Гомес
Алекс Окслейд-Чемберлен
|57′
Деян Ловрен
|65′
|72′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
Джеймс Милнер
Трент Александер-Арнолд
|78′
|81′
Дрис Мертенс
Элиф Элмаз
|85′
Петр Зелиньски
Амин Юнес
Эндрю Робертсон
|90′+2′
|90′+2′
Калиду Кулибали
|90′+4′
Аллан
|64%
|Владение мячом
|36%
|89%
|Процент точных передач
|70%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|10
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|12
|15
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
15
Окслейд-Чемберлен
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
5
Вейналдум
66
Александер-Арнолд
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
1
Мерет
19
Максимович
44
Манолас
26
Кулибали
22
ди Лоренцо
8
Руис
34
Юнес
5
Аллан
6
Мариу Руй
9
Льоренте
12
Элмаз
Наполи
Расстановка 3‑5‑2
Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е. «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Дриса Мертенса в первой половине игры хозяева ответили точным выстрелом Деяна Ловрена во втором тайме.
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в ЛЧ, «Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк»
Чемпионатвчера в 16:55
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в домашнем матче ЛЧ, «Зальцбург» разгромил «Генк»
Sportbox.RUвчера в 16:54
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:13, Вашингтон
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