Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» и «Наполи» сыграли вничью

Ливерпуль — Наполи
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
Джорджиньо Вейналдум
19′
21′
Дрис Мертенс
Джо Гомес
Алекс Окслейд-Чемберлен
57′
Деян Ловрен
65′
72′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
Джеймс Милнер
Трент Александер-Арнолд
78′
81′
Дрис Мертенс
Элиф Элмаз
85′
Петр Зелиньски
Амин Юнес
Эндрю Робертсон
90′+2′
90′+2′
Калиду Кулибали
90′+4′
Аллан
"Ливерпуль" и "Наполи" сыграли вничью в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл "Наполи", отличился Дрис Мертенс на 21-й минуте.
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