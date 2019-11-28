Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи», «Зальцбург» разгромил «Генк»

Ливерпуль — Наполи
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
Джорджиньо Вейналдум
19′
21′
Дрис Мертенс
Джо Гомес
Алекс Окслейд-Чемберлен
57′
Деян Ловрен
65′
72′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
Джеймс Милнер
Трент Александер-Арнолд
78′
81′
Дрис Мертенс
Элиф Элмаз
85′
Петр Зелиньски
Амин Юнес
Эндрю Робертсон
90′+2′
90′+2′
Калиду Кулибали
90′+4′
Аллан
Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е. «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Дриса Мертенса в первой половине игры хозяева ответили точным выстрелом Деяна Ловрена во втором тайме.
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