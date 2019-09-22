Футбол
LiveSport.ru«Ливерпуль» удержал победу над «Челси»
|14′
Трент Александер-Арнолд
Эмерсон Палмьери
Маркос Алонсо
|15′
Фикайо Томори
|20′
|30′
Роберто Фирмино
Андреас Кристенсен
Курт Зума
|42′
|57′
Трент Александер-Арнолд
НГоло Канте
|71′
|71′
Садьо Мане
Джеймс Милнер
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
|77′
|78′
Фабиньо
|84′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
Матео Ковачич
|84′
|86′
Джеймс Милнер
|90′+2′
Мохамед Салах
Джо Гомес
Маркос Алонсо
|90′+4′
|54%
|Владение мячом
|46%
|80%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|1
|7
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
15
Зума
29
Томори
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
10
Виллиан
23
Батшуайи
19
Маунт
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
20
Лаллана
3
Фабиньо
5
Вейналдум
12
Гомес
9
Фирмино
7
Милнер
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги. Счет в матче был открыт на 14-й минуте.
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