Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Ливерпуль» удержал победу над «Челси»

Челси — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
14′
Трент Александер-Арнолд
Эмерсон Палмьери
Маркос Алонсо
15′
Фикайо Томори
20′
30′
Роберто Фирмино
Андреас Кристенсен
Курт Зума
42′
57′
Трент Александер-Арнолд
НГоло Канте
71′
71′
Садьо Мане
Джеймс Милнер
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
77′
78′
Фабиньо
84′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
Матео Ковачич
84′
86′
Джеймс Милнер
90′+2′
Мохамед Салах
Джо Гомес
Маркос Алонсо
90′+4′
Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги. Счет в матче был открыт на 14-й минуте.
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