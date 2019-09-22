Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги. Счет в матче был открыт на 14-й минуте.

Армия и оружие Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал» Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Футбол Неймар принес победу «ПСЖ» голом в концовке во втором матче подряд «ПСЖ» обыграл «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции (1:0). Победный мяч в составе парижской команды забил на 87-й минуте нападающий Неймар.

Политика Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы» Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.

Финансы Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению "армии" госслужащих и повышению зарплат оставшимся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Авто Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 г Опрошенные РИА Новости управляющие дилерских центров в РФ рекомендуют в случае желания приобрести автомобиль не откладывать покупку на следующий год, поскольку цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Политика Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.

Футбол Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.

Шоу-бизнес Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.

Политика Трамп рассмотрит возможность публикации своего разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность публикации расшифровки своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Гаджеты Ритейлеры рассказали о высоком спросе на новые iPhone в России Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Наука Впервые измерена масса нейтрино Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.

Общество Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.

Гаджеты Xiaomi начала принимать заказы на телевизор Xiaomi TV Pro Xiaomi Mi TV Pro выставили для показа в одном из фирменных магазинов компании, а для оформления заказа клиенту предлагают внести 14 долларов.

Авто УАЗ напомнил о предсерийном внедорожнике УАЗ-3171 «Второй» был построен в 1988 году на платформе 3171, которая представляла собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.

Армия и оружие В ЕС одобрили отказ хуситов от новых атак на Саудовскую Аравию Европейский Союз считает важным заявление мятежников из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) об отказе от новых ударов по объектам в Саудовской Аравии.

Армия и оружие Российские инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.

Кино Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома» В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.

Происшествия На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.

Единоборства Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу Дагестанский боксер принес сборной России золотую медаль в весе до 91кг. Победным для Гаджимагомедовп стал чемпионат мира в Екатеринбурге.