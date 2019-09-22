Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧелси — Ливерпуль 1:2

Челси — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
14′
Трент Александер-Арнолд
Эмерсон Палмьери
Маркос Алонсо
15′
Фикайо Томори
20′
30′
Роберто Фирмино
Андреас Кристенсен
Курт Зума
42′
57′
Трент Александер-Арнолд
НГоло Канте
71′
71′
Садьо Мане
Джеймс Милнер
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
77′
78′
Фабиньо
84′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
Матео Ковачич
84′
86′
Джеймс Милнер
90′+2′
Мохамед Салах
Джо Гомес
Маркос Алонсо
90′+4′
Полузащитник «Челси» Н'голо Канте на 71-й минуте матча с «Ливерпулем» сократил отставание лондонцев в счёте. Канте получил передачу от Сесара Аспиликуэты и точно пробил в верхний угол. Видео доступно на «Чемпионате».
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